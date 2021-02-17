На Сицилии началось извержение вулкана Этна

В Италии на острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA.
По данным СМИ, выбросы вулканического пепла и потока лавы зафиксировали на юго-восточном склоне.
В агентстве подчеркнули, что частицы вулканического пепла попали в близлежащие населенные пункты. Сообщений о пострадавших нет. Временно закрыт аэропорт Катании.
Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Он находится под постоянным наблюдением специалистов, однако его активность не представляет опасности для населения. Высота вулкана составляет 3328 м.
Последнее мощное извержение Этны произошло в июле 2019 года. Тогда извержение длилось более десяти дней, пепел и дым выбрасывались из разлома в стенке кратера.
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