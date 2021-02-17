Украина ежегодно теряет $2 млрд из-за махинаций при экспорте зерна

Офис генерального прокурора занимается раскрытием международной преступной схемы, из-за которой Украина ежегодно теряет $2 млрд из-за невозврата валютной выручки на махинациях при экспорте зерна, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«$2 млрд. Такая сумма средств не возвращается в виде валютной выручки ежегодно в государство из-за действий мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу. Это средства, которые теряет наша экономика», — написал он в Телеграм-канале в среду.

По словам Гетманцева, в махинации втянуты известные мировые зернотрейдеры.

«Провели плодотворную встречу в Офисе генерального прокурора. Уголовное производство начато. Следствие идет. Международная преступная схема будет остановлена», — отметил он.