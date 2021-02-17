«Пленки Ермака»: Бигус выиграл суд о клевете путём отказа от собственных расследований, - суд

Скандал с «пленками Ермака» вспыхнул весной прошлого года. После того, как записи с Денисом Ермаком (брат главы ОП Андрея Ермака, — Ред.) опубликовал депутат Гео Лерос, трактовать их продолжил журналист Денис Бигус. Он утверждал что имеет доступ к 30 часам записей собеседований Дениса Ермака с претендентами на разные гос.должности. Впоследствии на сайте bigus.info (программа «Наши гроши») появилось несколько сюжетов и статей с обвинениями в адрес брата главы ОП, в том числе, и в попытке разрушить крупный международный бизнес — TIS. Признать такую информацию клеветой, опровергнуть ее и удалить с сайта bigus.info позже от Дениса Бигуса потребовали в судебном порядке. Данные об этом доступны в Реестре судебных решений.

С иском против Дениса Бигуса и его продакшина обратилась компания ООО «КТЛ Украина» — крупная логистическая корпорация, член Kinay Network, которая работает на международном транспортном рынке с 1946 года.

Ответчиком по иску «КТЛ Украина» указала ОО «Том14». Эта общественная организация принадлежит лично Денису Бигусу и занимается непосредственно созданием контента для расследований программы «Наши гроши» и других проектов bigus.info.

По факту ОО «Том14» это и есть сам Денис Бигус со всеми его сюжетами и текстами, доступными на сайте bigus.info, Facebook и одноименном YouTube-канале.

В исковом заявлении «КТЛ Украина» утверждает, что видео-сюжеты и тексты новостей Бигуса по «пленкам Ермака» «содержат недостоверную информацию», чем «дискредитируют транспортную компанию и унижают ее деловую репутацию».

В суде истец требовал признать материалы Бигуса — клеветой, а также обязать журналиста удалить с сайта bigus.info недостоверный контент. Речь шла о сюжетах и статьях под заголовками:

— «Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать международный бизнес в Одессе»

— «Автор пленок Ермака фигурирует в производстве МВД в качестве свидетеля, который давал взятку».

Этот судебный спор компания «КТЛ Украина» в итоге проиграла, но по очень интересным обстоятельствам.

Ответчик — общественная организация Дениса Бигуса — не стал доказывать свою правоту, правдивость своих сюжетов и статей. Он предпочёл от них «отказаться», заявив, что ОО «Том14» не владеет сайтом bіgus.іnfo, не имеет к нему доступа, ровно как и к другим платформам Бигуса (YouTube-канал), где журналист публикует свои «расследования».

«... ответчик отмечает, что исковые требования заявлены к ненадлежащему ответчику, поскольку доказательства того, что владельцем сайта — bigus.info и youtube-канала является Общественная организация „Том 14“ не предоставлено», — отмечается в решении Хозяйственного суда г.Киева.

Исключительно на основании позиции продакшина Бигуса: «я — не я, хата — не моя», суд отклонил требования истца. Судьи пришли к выводу, что если ОО «Том14» не владеет сайтом bigus.info (им владеет физ.лицо, не названое суду, -ред), то не может отвечать за опубликованную там информацию.

Суть контента, произведённого для программ Бигуса его же ОО «Том14» в оспариваемых расследованиях, судом не изучалась, ровно как и степень его правдивости.

Отметим, что что ни одно кадровое назначение, лоббирование которых Бигус «приписывал» Денису Ермаку, по словам Андрея Ермака, по сей день так и не состоялось.

В целом, согласно Реестру судрешений ,против Бигуса с требованиями опровергнуть недостоверную информацию, подано уже около десятка исков. Судятся за правду с журналистом, как частные лица, так и различные компании.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов расследование Бигуса о МОЗ прямо назвал «заказным сюжетом».