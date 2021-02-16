«Пленки Ермака»: против Бигуса подали иск, тот кивает на Нескоромного

Старая и громкая история по дискредитации руководителя ОП Андрея Ермака получила продолжение. Речь идет о так называемых «пленках Ермака», которые в свое время публиковал депутат Гео Лерос, а впоследствии «подхватил» Денис Бигус.
«Пленочный скандал» вылился в обвинения в адрес Андрея Ермака и его брата Дениса в якобы коррупционных назначениях чиновников. Андрей Ермак, комментируя эту историю, назвал ее клеветой, подчеркнув, что с течением времени все обвинения так и не подтвердились.
«Что касается обвинений, сегодня говорят обо всех. Вы помните ситуацию с моим братом (которого ряд политиков и СМИ обвиняли в коррупции в теме кадровых назначений во власть)? Ведь сколько было громких обвинений. Но реальность подтвердила, что никакой коррупции не было», - сказал руководитель ОП в интервью НВ.
Журналист Денис Бигус, который еще в начале скандала утверждал, что у него есть более 30 часов записей собеседований Дениса Ермака с различными якобы кандидатами на высокие государственные должности, на комментарий главы ОП не ответил. Зато в последнем из своих блогов намекнул, что за «пленками Ермака» стоит бывший СБУшник Дмитрий Нескоромный, который сейчас скрывается где-то в Европе.
«Дмитрий Нескоромный, человек с орбиты бывшего председателя Офиса президента Андрея Богдана. Нескромный был заместителем Баканова до весны 2020 года. Говорят, причастен к пленкам Ермака — записям, где брат нынешнего главы ОП торгует должностями», — сказал Бигус, предварительно попросив все его утверждения в сюжете считать «предположениями» и «гипотезами».
Такую осторожность журналиста можно объяснить рядом судебных исков, в которых от Бигуса требуют опровергнуть распространенную информацию. Были среди таких исков и те, который прямо касались Дениса Ермака.
В частности, признать клеветой и удалить из сети несколько сюжетов и статей через суд требовала международная транспортная компания — ООО «КТЛ Украина». Истец отмечал, что материалы под заголовками: «Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать международный бизнес в Одессе» и «Автор пленок Ермака фигурирует в производстве МВД в качестве свидетеля, который давал взятку»- являются ложными.
Напомним, что 22 января СБУ задержала полковника Андрея Расюка по подозрению в подготовке покушения на убийство Андрея Наумова, которое, по версии следствия, могло произойти по заказу Дмитрия Нескоромного.
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