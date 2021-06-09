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Зеленский отдал Кондратюку кресло в СНБО за сомнительные пленки, - политолог

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Зеленский отдал Кондратюку кресло в СНБО за сомнительные пленки, - политолог

Все «пленки» журналисту Денису Бигусу сливает некто Валерий Кондратюк. Это человек, работающий в Офисе президента. Более того, он это делает по команде руководителя ОП Андрея Ермака. Об этом в своем блоге на сайте Корреспондент пишет политтехнолог Владимир Шамин.

«Кондратюк работал в Администрации Порошенко и вел записи „на всякий случай“, разумеется, без какого-либо законного основания. По факту Кондратюк и должность свою, на минуточку, главы Службы внешней разведки, получил как раз благодаря этим пленкам, как, впрочем, и место в СНБО. Просто Зеленскому очень сильно хотелось хоть как-то отомстить Порошенко за то, что тот проехался по нему критикой во время избирательной гонки, тонкая душевная организация нашего президента не выдерживала», — пишет эксперт.

По его мнению, в ОП очень старались выбрать удачный момент для «сокрушительного удара» по оппоненту.

«И, как им кажется, дождались. Только вот проблема в том, что пленки эти — выеденного яйца не стоят. Не говоря уже о том, что в суде незаконные записи никакой юридической силы не имеют, есть ещё одно большое „но“. Такие „пленки“ может сделать любой пятиклассник, потратив на это немного времени в простой программе, доступной в интернете всем и каждому. К слову, очень забавно это продемонстрировал нардеп Кузьмин, показавший общественности видео, где Путин награждает Зеленского орденом за заслуги перед Россией, а Лукашенко предложил Данилову возглавить белорусский колхоз.

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Но больше всего меня волнует тот факт, как в нашей стране раздаются должности. Только представьте: глава Службы внешней разведки, важнейшего и серьезнейшего органа, получает должность за такие вот „пленки“. Это что, министр аграрной политики для получений должности принес мешок картошки президенту, а министр здравоохранения обработал царапину? Большего Зеленскому и не нужно, чтобы раздавать кресла? Жутко. За державу обидно», — отмечает политтехнолог.

Валерий Кондратюк, Денис Бигус
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