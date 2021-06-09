Суд отказал брату Ермака в удовлетворении иска против нардепа Лероса

Суд отказал брату главы Офиса президента Денису Ермаку в удовлетворении исковых требований к народному депутату Гео Леросу о «защите чести и достоинства».

Об этом сообщила юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Лероса.

В исковых требованиях Ермак просил признать недостоверной и опровергнуть информацию о том, что он якобы осуществляет «торговлю» должностями в госорганах при содействии своего брата, внедряет «свою программу» в силовые ведомства и «зарабатывает на государстве».

Кроме того истец просил возместить ему моральный ущерб, который он оценил в 1 гривну.

Печерский районный суд Киева закрепил в своем решении такую позицию, что любая критика и оценка поступков, выражение собственных мыслей относительно качества выполняемых функций публичными лицами не является основанием для защиты права на уважение чести, достоинства и деловой репутации и, соответственно, не является предметом судебной защиты.

Более того, суд отмечает, что Ермаком не подтвержден ни факт распространения данной информации Леросом, ни факт нанесения его «чести и достоинства» вреда.

Напомним, Денис Ермак подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в сентябре 2020 года. Произошло это вскоре после обнародования так называемых «пленок Лероса», в которых говорилось о сокрытии коррупционных схем в столице.