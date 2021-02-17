Кабмин вернул в Украину адаптивный карантин

Украина перейдет к четырехуровневому адаптивному карантину на следующей неделе, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Хочу анонсировать возвращение к модели адаптивного карантина, когда в границах области будет устанавливаться тот или иной уровень карантинных ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. Как и в прошлый раз, предусматривается 4 уровня эпидемиологической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения. Сразу хочу подчеркнуть, что решение вступит в действие на следующей неделе, поэтому у всех украинцев будет возможность заблаговременно с ним ознакомиться, подготовиться», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Согласно соответствующему проекту постановления, вернуться к режиму карантина с четырьмя уровнями эпидемиологической опасности — «зеленый», «желтый», оранжевый" и «красный» — намечено с 22 февраля.

В то же время сам карантин будет продлен с конца февраля до 30 апреля.

В отличие от предыдущего адаптивного карантина, новый предусматривает установление «зеленого» и «желтого» уровня для всей страны. С 22-го февраля, согласно проекту, будет установлен «желтый» уровень, в котором сохраняются основные ограничения, действующие с отдельными небольшими послаблениями.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко говорил, что всю страну вновь поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, но принцип разделения будет новым.

При разделении будут учитывать такие показатели:

загруженность больниц — более 65%;

менее 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 тыс. населения;

более 60 госпитализированных с подтверждением или подозрением COVID за 7 дней на 100 тыс. населения;

коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген — более 20%;

более 50% госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Зеленая зона предусматривает отмену всех ограничений.

Желтая зона предусматривает те ограничения, которые действуют на данный момент. Тогда как согласно предыдущему разделению, действующие ограничения соответствовали оранжевой зоне. После возвращения к адаптивному карантину вся Украина будет именно в желтой зоне.

Оранжевая зона будет вводиться при превышении одного из пяти показателей.

Красная зона с ограничениями как во время январского локдауна будет вводиться при превышении двух из пяти контрольных показателей.