Степанова могут отправить в отставку в случае провала организации вакцинации

Депутатская фракция «Слуга народа» может поднять вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова на обсуждение, если процесс вакцинации от COVID-19 не будет начат на текущей неделе и организован надлежащим образом, сказала журналистам заместитель главы фракции Евгения Кравчук во время брифинга в среду.
«Я наблюдаю, что таких народных депутатов, которые уже хотели бы отправить министра Степанова в отставку, становится больше. Поэтому мы пока что наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация всё-таки начнётся или, по крайней мере, мы получим партию вакцины, и дальше нужно понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда очевидно, можно будет ставить этот вопрос, по крайней мере, на обсуждение во фракции», — отметила Кравчук.
Напомним, что Министерство здравоохранения надеялось обещало вакцинацию против коронавируса в Украине еще в понедельник, 15 февраля, однако, согласно новым прогнозам главы Минздрава Максима Степанова, вакцинация должна начаться до конца этой недели.
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