Не вывозя ядерные отходы в Россию Украина сэкономит 200 млн долларов

НАЭК «Энергоатом» отказался от вывоза в 2021 году отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение на радиохимических предприятиях Российской Федерации, сэкономит на этом 200 миллионов долларов, заявил в среду вице-президент «Энергоатома» Герман Галущенко.
«Мы официально отказались на этот год от вывоза партий отработанного ядерного топлива в РФ. Речь шла о трех партиях, суммарно где-то по году это экономит компании („Энергоатому“ — ред.) и государству в целом около 200 миллионов долларов», — сказал Галущенко в ходе форума «Украина 30. Платежка».
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» в декабря 2020 года завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ, на котором следующие 100 лет будет храниться отработавшее ядерное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Оборудование американской компании Holtec International установлено, начата его наладка, испытания и получение необходимых лицензионных документов.
Решение о строительстве ЦХОЯТ было принято еще в 2012 году. Проблема хранения такого топлива на Украине обострилась после разрыва экономических отношений с РФ, куда его отправляли на хранение в предыдущие годы.
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