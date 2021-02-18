Украина возбудила уголовное дело против замглавы Минобороны РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело в отношении заместителя главы Минобороны РФ Андрея Картаполова. Об этом говорится в сообщении спецслужбы, опубликованном в четверг в его Telegram-канале.

«СБУ [заочно] предъявила обвинение заместителю министра обороны Российской Федерации — начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову», — говорится в сообщении. В нем сказано, что обвинение предъявлено по статьям Уголовного кодекса Украины — «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Ведение агрессивной войны», «Нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством».

В СБУ заявили, что Картаполов с января по февраль 2015 года осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных ему незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов. В ведомстве считают, что он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

Кроме того, Картаполов обвиняется в том, что он в 2014 году обеспечивал планирование и руководство российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, принимал участие в организации вероломного убийства украинских воинов возле города Иловайск, обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Максимальное наказание по предъявленным обвинениям предусматривает пожизненное лишение свободы, уточнили в СБУ.