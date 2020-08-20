ФСБ сообщила о попытке СБУ выкрасть из России лидера боевиков Донбасса

Федеральная служба безопасности РФ помешала Службе безопасности Украины похитить и вывезти из России одного из лидеров боевиков Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«В результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что речь идет о человеке, который был одним из лидеров «народного ополчения Донбасса» и принимал активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Фамилия боевика не называется.