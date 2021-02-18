Билл Гейтс рассказал о своем отношении к биткоину

Создатель Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс занимает нейтральную позицию в отношении криптовалют. Об этом он рассказал в интервью CNBC. «У меня нет биткоинов, и нет открытых позиций на них», — подчеркнул миллиардер.

«Криптовалюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или других незаконных действий. Но курс биткоина очень волатильный, а я не могу прогнозировать, как эта сфера будет развиваться», — отметил Гейтс.

Он добавил, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс ставит своей целью помочь с трансформацией финансовой сферы развивающихся стран в цифровую форму. Это позволяет снизить комиссии за транзакции и другие издержки.