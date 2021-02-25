Билл Гейтс раскритиковал биткоин из-за высокого потребления электроэнергии

Билл Гейтс выступил с критикой биткоина. В интервью журналисту CNBC, которое он дал в Clubhouse, миллиардер заявил, что главная цифровая монета потребляет слишком много электроэнергии и, тем самым, наносит вред природе.
По словам Гейтса, на транзакции в сети биткоина требуется больше электроэнергии, чем на любой другой метод передачи денег. Основатель Microsoft отмечает, что был бы спокоен за сохранность природы, если бы биткоин-сеть использовала «зеленую» энергетику.
Также Гейтс сообщил, что сейчас его фонд ведет разработку собственных цифровых валют, которые будут отличаться «сверхнизкими» комиссиями за транзакции. Миллиардер отметил, что не собирается инвестировать в биткоин, а предпочитает вкладывать капитал в компании, которые производят продукцию.
На прошлой неделе Билл Гейтс заявлял, что занимает нейтральную позицию в отношении криптовалют. Тогда же он сообщил, что у него нет цифровой валюты и нет планов по их покупке. Бизнесмен пожаловался на слишком высокую волатильность криптовалют, а также признался, что не может прогнозировать дальнейшее развитие этой отрасли.
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