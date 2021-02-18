В двух областях Украины реанимации заполнены ковидными пациентами на 70%

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях реанимационные койки заполнены ковидными пациентами на 70%, однако вспышка COVID-19 пока не выходит за пределы западной Украины, констатируют аналитики Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE).

«В Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях продолжается активная вспышка заболеваемости COVID-19. Количество новых госпитализированных превышает количество выписанных из больниц на 30-50%. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях реанимационные кровати заполнены на 70%, но вспышка пока не выходит за пределы западной Украины», — сообщается в пресс-релизе KSE по результатам анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения заболевания COVID-19, который проводит KSE.

При этом аналитики отмечают, что «Винницкая и Тернопольская области должны быть под особым контролем, дополнительно к Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областям».

Вместе с тем в Центре экономики здравоохранения считают, что ситуация в стране «позволяет реагировать адаптивно».

«Только пять из 25 регионов демонстрируют рост заболеваемости. К сожалению, рост заболеваемости в этих пяти регионах перекрывает падение в остальных 20 областях», — приводятся в пресс-релизе слова руководителя центра Юрия Ганиченко.

Он подчеркнул, что новые карантинные индикаторы учитывают две ключевые рекомендации KSE: фокус на количество госпитализаций и их динамику.

«Мы рекомендуем добавить занятость именно реанимационных коек, а не только коек с кислородом, и показатель стабильного недельного роста более 10% к факторам дополнительного контроля за принятыми карантинными индикаторами. Мы рекомендуем особенно наблюдать за регионами, которые растут умеренно, но долгое время», — сказал он.

По оценке Ганиченко, положительная динамика, которая отмечается в странах Европы, связана как с вакцинацией, так и с карантинными ограничениями.

«В Европе остается только семь стран, которые еще не начали кампанию по вакцинации. Среди них Украина, а также Беларусь, Молдова, Босния и Герцеговина, Черногория, Косово, Северная Македония. В остальных странах уже 33 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса», — привел данные аналитик.