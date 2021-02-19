Токен криптобиржи Binance занял третье место по капитализации после биткоина и Ethereum

Утром 19 февраля токен криптобиржи Binance BNB занял третью строчку в списке крупнейших по капитализации криптовалют, по данным Coingecko. Рыночная оценка альткоина превысила $38,6 млрд. Отрыв от ближайших конкурентов — биткоина и Ethereum, остается большим. Капитализация первой криптовалюты составляет $962 млрд, эфира — $220 млрд.
На пике стоимость Binance Coin достигала $284, за прошедшие сутки она выросла в полтора раза. При этом еще в начала февраля альткоин торговался по $43, за последние 18 дней его котировки поднялись на 560%.
BNB может использоваться для оплаты торговых комиссий на бирже Binance, а также при проведении биржевых предложений (IEO) на площадке Binance Launchpad. Одной из причин его многократного роста в 2021 году называют развитие сети Binance Smart Chain, которая обошла Ethereum по количеству ежедневных транзакций.
Сейчас стоимость проведения финансовой операции в сети эфира находится на исторических максимумах выше $20, при этом пользователи децентрализованных бирж вынуждены платить еще больше. Поэтому многие стали использовать блокчейн BSC как более дешевую альтернативу.
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