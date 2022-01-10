Bloomberg назвал самого богатого человека в мире криптовалют

Bloomberg оценил состояние генерального директора Binance Чанпэна Чжао в $96 млрд, что делает его самым богатым человеком в мире криптовалют. В рейтинге агентства Чжао опережает индийского бизнес-магната Мукеша Амбани ($92,9 млрд). В Bloomberg допускают, что состояние главы Binance может быть еще больше, поскольку ему принадлежат криптоактивы.
В ноябре прошлого года Чжао заявлял, что купил биткоины в 2014 году и большую их часть удерживает до сих пор. Также бизнесмен владеет токенами Binance Coin.
В том же месяце журнал China Caijing оценил состояние главы Binance в $90 млрд, что делает его самым богатым человеком среди этнических китайцев и одним из самых богатых людей в мире.
Binance — крупнейшая в мире по объемам торгов криптовалютная биржа.
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