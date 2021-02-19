Глава Минкульта анонсировал запуск центра противодействия дезинформации

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о старте работы Украинского центра противодействия дезинформации в марте.

«Украинский центр противодействия дезинформации должен заработать уже в марте», — написал он в «Телеграм-канале».

Министр добавил, что Минкультуры работает над запуском Центра противодействия дезинформации, что позволит эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор. По его словам, идет отбор команды в данную структуру.

Ткаченко добавил, что основными направлениями работы Центра противодействия дезинформации являются: выявление, реагирование, противодействие, просветительство, коммуникационные проекты.

«Он будет отслеживать фейки, искаженную информацию, враждебную пропаганду и информировать об этом украинцев. Еще одна важная составляющая — повышение медиаграмотности граждан Украины. Чтобы люди сами учились проверять информацию, фильтровать ее, отличать фейки от настоящих новостей», — добавил министр.