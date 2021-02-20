Работа развлекательных заведений и общепита приостановлена только в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания в связи с ростом количества новых случаев заболевания COVID-19, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 февраля.
Как сообщил главный государственный санитарный врач, запрет хозяйственной деятельности касается только Ивано-Франковской области.
«Запреты хозяйственной деятельности в других областях пока нет. Именно об этом я сообщал в политическом ток-шоу „Свобода слова Савика Шустера“. Сейчас речь идет именно о Ивано-Франковской области», — отметил Ляшко.
Никаких дополнительных ограничений или запретов по Черновицкой области и Закарпатью не принималось.
«Но, если проанализировать вспышки в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а это три критически растущие области по количеству случаев, то можем четко проследить, что это связано именно с массовым передвижением туристов, поэтому особенно будем следить за эпидемической ситуацией именно в этих регионах, в случае необходимости будем соответственно реагировать», — сообщил Ляшко.
Он добавил, что решение о запрете или приостановке любой хозяйственной деятельности в регионе принимается исключительно на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в соответствии с показателями заболеваемости.
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