Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта

Правительство Украины в понедельник, 22 февраля, одобрило постановление «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году», согласно которому индексация пенсий будет проведена с 1 марта, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
«Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предварительным относительно года, в котором производится увеличение (5%+17%)/2)», — сообщает пресс-служба министерства в понедельник вечером.
В результате реализации постановления ожидается, что пенсии будут повышены у 8 млн чел.
«Размер пенсии повысится в среднем на 308 грн. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн», — добавили в Минсоцполитики.
Кроме того, повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).
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