Курорт «Буковель» закрыт на карантин до 27 марта

Администрация горнолыжного курорта «Буковель» после решения властей о закрытии его на карантин из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 на Прикарпатье сообщила, что ограничения в работе продлятся как минимум до 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба «Буковель».
«Требования и решения региональной комиссии, фактически лишают ТК „Буковель“ объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК „Буковель“ обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг по 27.03.2021», — говорится в сообщении администрации.
Сообщается, что с 13 марта ограничен въезд гражданам, направляющимся в село Поляница (в том числе в туристический комплекс «Буковель») с «развлекательной, спортивной и другой отдыхающей целью».
Ранее стало известно, что горнолыжный курорт «Буковель» в Ивано-Франковской области решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрывается на карантин, а в селе, где располагается курорт, полиция устанавливает дополнительные посты правоохранителей.
Напомним, Ивано-Франковская область перебывает в «красной зоне» из-за высокой заболеваемости жителей региона на COVID-19.
За минувшие сутки на Прикарпатье зарегестрировали 719 случаев заражения.
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