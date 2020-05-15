Горнолыжный курорт «Буковель» открывается после карантина

В Карпатах горнолыжный курорт «Буковель» после карантина восстанавливает работу для посетителей с 15 мая.

Об этом сообщает пресс-служба курорта в Facebook.

«Мы открываем территорию курорта для посетителей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что «Буковель» открывает смотровой подъемник № 2, что позволит туристам наслаждаться видами карпатских гор. Также, на территории курорта заработают заведения питания, обслуживая туристов на летних террасах.

Горнолыжный курорт «Буковель» закрылся 25 марта из-за эпидемии коронавируса, из-за чего потерял «бархатный сезон».

Буковель — крупнейший горнолыжный курорт Украины, расположенный неподалеку от села Поляница Яремчанского городского совета, у подножия горы Буковель на высоте 920 метров над уровнем моря. Зимний сезон здесь может длиться с ноября по апрель.