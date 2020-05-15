Горнолыжный курорт «Буковель» открывается после карантина

В Карпатах горнолыжный курорт «Буковель» после карантина восстанавливает работу для посетителей с 15 мая.
Об этом сообщает пресс-служба курорта в Facebook.
«Мы открываем территорию курорта для посетителей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что «Буковель» открывает смотровой подъемник № 2, что позволит туристам наслаждаться видами карпатских гор. Также, на территории курорта заработают заведения питания, обслуживая туристов на летних террасах.
Горнолыжный курорт «Буковель» закрылся 25 марта из-за эпидемии коронавируса, из-за чего потерял «бархатный сезон».
Буковель — крупнейший горнолыжный курорт Украины, расположенный неподалеку от села Поляница Яремчанского городского совета, у подножия горы Буковель на высоте 920 метров над уровнем моря. Зимний сезон здесь может длиться с ноября по апрель.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016