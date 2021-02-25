В Нидерландах заявили, что каждый день ловят хакеров из России

Глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом утверждает, что спецслужбы страны каждый день ловят хакеров как из Китая, так и России.
«Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений. Их целью является также жизненно важная инфраструктура, такая как питьевое водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети», — сказал Акербом в интервью Vu Magazine. При этом гендиректор голландской разведки не привел конкретных примеров кибератак.
В 2018 году минобороны Нидерландов заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из страны.
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