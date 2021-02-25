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В «Голосе» уверяют, что у Зеленского ведут с ними переговоры о коалиции

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В «Голосе» уверяют, что у Зеленского ведут с ними переговоры о коалиции

Представители партии «Слуга народа» и Офиса президента Украины периодически ведут переговоры с лидером партии «Голос» Кирой Рудик по поводу возможности объединения в парламентскую коалицию.

«Со мной циклически кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились (в коалицию — Ред.). Время от времени на меня выходят представители или Офиса (президента — Ред.), или партии „Слуга народа“ с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия», — рассказала Рудик в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем она подчеркнула, что независимо от пребывания в коалиции или в оппозиции, «Голос» всегда поддерживает действия власти, которые «являются правильными для страны». В этом контексте политик обратила внимание на последние шаги президента Владимира Зеленского, которые вызывают у команды «Голоса» «большие надежды».

«Это действительно системные, проукраинские, государственные шаги, которые мы поддерживаем, и я искренне рада, что он их делает. Когда мы видим такие шаги, то говорим: „О, возможно, из этого что-то получится!“. Но посмотрим, какими будут следующие, потому что это должны быть не два-три случайных государственных решения, а результат определенного плана. Тогда и будем говорить», — отметила она.

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Отвечая на вопрос, какие должности в правительстве могли бы занять представители «Голоса» в случае вступления в коалицию со «Слугой народа», Рудик отметила: «Если будет несколько направлений, где мы можем полностью воплотить запланированные реформы, то мы готовы взяться за это и делать».

коалиция, Голос, Кира Рудик
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