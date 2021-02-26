Войти
Байден заявил о вакцинации 50 млн американцев
резонанс
Байден заявил о вакцинации 50 млн американцев
Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО
официально
Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Украина призвала партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма

325
Украина призвала партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма

В Министерстве иностранных дел Украины в День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и г.Севастополя подчеркивают, что Украина продолжает работу по деоккупации полуострова и привлечения страны-оккупанта — России — к ответственности, в том числе путем создания Крымской платформы.

«Украина продолжает консолидировать международные усилия, чтобы добиться полной деоккупации Крыма и Севастополя и привлечения России к ответственности за ее преступления. С этой целью Украина создает Крымскую платформу — новый международный координационный формат — и призывает всех партнеров присоединиться к ней. Совместными усилиями мы восстановим справедливость и стабильность. Крым — это Украина», — говорится в комментарии МИД по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и осуществила попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум: «Тем самым она грубо нарушила основные принципы международного права и подорвала систему безопасности в Европе и мире».

«С начала оккупации Россия проводит преступную политику колонизации и ассимиляции полуострова. Это осуществляется через системные нарушения прав человека, жестокие репрессии против всех, кто имеет мужество противостоять оккупации. Ограничиваются национальные, культурные, религиозные права этнических украинскцев и крымских татар, преследуется Православная церковь Украины. Подавляется свобода слова, уничтожены независимые СМИ», — перечислили в МИД.

В украинском министерстве добавляют, что оккупационные власти целенаправленно преследуют крымских татар, коренной народ полуострова, который не принимает оккупацию.

«Россия пытается криминализировать всех несогласных, незаконно задерживает их и осуждает по сфальсифицированным обвинениям в „терроризме“ и „экстремизме“. Еще в 2016 году Россия запретила Меджлис крымскотатарского народа (представительский орган крымскотатарского народа), а все его члены были объявлены вне закона. Несмотря на решение Международного суда ООН 2017 года, Меджлис остается запрещенным до сих пор», — говорится в комментарии.

В МИД Украины добавляют, что Россия также ведет усиленную милитаризацию Крыма: «Полуостров, который до оккупации был известен как курортная зона Украины, превращен в российскую военную базу, представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств региона, среди которых страны НАТО и ЕС».

Украина благодарна союзникам и партнерам за последовательную и действенную поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности.

«Международное сообщество должно усилить политический и санкционный давление на Россию, чтобы склонить ее к освобождению захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений», — убеждены в МИД.

Читайте также: Госсекретарь США призвал Россию немедленно вернуть Украине Крым

26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и г.Севастополя. В этот день в Симферополе состоялся организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений оторвать Крым от Украины. С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая продолжается уже семь лет.

Крым, Крымская платформа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 февраля 2021
Четверг, 25 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016