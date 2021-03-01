В Украине всех владельцев оружия проверят на законность получения разрешения

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля над оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.
Как сообщается на странице Нацполиции в Facebook в понедельник, сейчас завершается формирование нового подразделения с другими сотрудниками, «которые будут должным образом выполнять эту работу», и в ближайшее время оно будет представлено обществу.
В сообщении отмечается, что каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно на законность получения разрешения. При этом более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие изъято.
Клименко рассказал, что сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия, включая и охотничье огнестрельное нарезное, и гладкоствольное, и травматическое — устройства для отстрела резиновых пуль.
«Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялась оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы», — сообщил глава Нацполиции.
По его словам, среди заказчиков противозаконной услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.
Клименко рассказал о разоблачении девятерых сотрудников полиции, организовавших и участвовавших в схеме, среди них — чиновники Центрального аппарата Нацполиции и сотрудники в регионах. «Уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе — первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах.... Сейчас наша задача — провести всестороннее служебное расследование. Мы не дадим недобросовестным бывшим работникам никакого шанса для обжалования своего увольнения в суде», — подчеркнул глава Нацполиции.
По его словам, все полученные материалы по этому преступлению будут переданы в Государственное бюро расследований.
«Мы в полном объеме будем способствовать всестороннему расследованию преступной схемы, пока не разоблачим всех причастных», — сказал Клименко.
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