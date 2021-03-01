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ЕС продлит на год санкции против Януковича, а Арбузова и Табачника исключат из списка, - СМИ

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ЕС продлит на год санкции против Януковича, а Арбузова и Табачника исключат из списка, - СМИ

Евросоюз, как ожидается, продлит в ближайшие дни на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, но исключит из черного списка бывших премьер-министра Сергея Арбузова и министра образования Дмитрия Табачника. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Санкции против Януковича и его окружения будут продлены на год к 5 марта. Из списка, как ожидается, будут исключены два лица — Сергей Арбузов и Дмитрий Табачник», — отметил он.

Таким образом, по словам дипломата, в черном списке останутся восемь человек, включая Януковича и его сына.

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Евросоюз ввел 5 марта 2014 года целевые санкции в отношении 18 граждан Украины, включая Януковича, двух его сыновей, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и приближенных к ним лиц. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию сообщества и замораживание банковских активов. Основанием для введения санкций ЕС назвал «нецелевое использование государственных средств». На протяжении последующих лет ЕС вносил незначительные изменения в этот список, то расширяя, то сокращая его.

ЕС, Сергей Арбузов, Дмитрий Табачник
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