ЕС снял санкции с экс-премьера Арбузова и экс-министра образования Табачника

Евросоюз продлил на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, при этом исключив из черного списка двух человек — бывших и. о. премьер-министра Сергея Арбузова и министра образования и науки Дмитрия Табачника. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в «Официальном журнале Евросоюза» постановлении Совета ЕС.
«Два физических лица исключены из списка», — говорится в документе. Согласно приложению к постановлению, Арбузов и Табачник в обновленную версию черного списка не вошли.
Как прокомментировал сегодня на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, санкции сняли потому, что в расследовании уголовных дел в отношении них «нет ощутимого прогресса».
Таким образом в списке остались: экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр сборов и доходов Александр Клименко.
Как сообщалось, Совет ЕС принял решение продлить санкции в четверг, 4 марта. Впервые решение заморозить активы высших должностных лиц было принято 5 марта 2014 года в ответ на события в Украине. Первоначально в списке было 18 человек. Многие из них решение ЕС в отношении санкций оспаривали в Европейском суде, выигрывая дела.
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