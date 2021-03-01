Киев в ближайшее время попадет в «оранжевую» зону карантина

В Киеве существует риск попадания столицы в «оранжевую» зону карантина. Однако когда это произойдет, пока неизвестно.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпостребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, сейчас в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19. При этом в Киеве выполняются все необходимые меры — в том числе и ревизии заведений здравоохранения.
«Есть риск попадания в „оранжевую“ зону. Это прогнозируемо. Это произойдет, может быть, через неделю, или на следующей неделе. Неизбежно Киев попадет в оранжевую зону. Для такого города как Киев, мегаполиса — „оранжевая“ зона — это норма», — заявил Рубан.
Он добавил, что рост заболеваемости будет наблюдаться в столице на протяжении марта-апреля, после чего начнется снижение числа случаев COVID.
Напомним, по состоянию на 1 марта в Украине в «красную» зону попали три области, еще девять — в «оранжевую». Киев и остальные регионы находятся в «желтой» зоне карантина.
Сегодня в «красную» зону внесли Житомирскую область. Новые карантинные ограничения начнут действовать на территории области с 3 марта.
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