Оксана Марченко рассказала о том, как относится к хейтерам: Я их прощаю

Известная украинская телеведущая Оксана Марченко в ходе пресс-конференции для украинских СМИ прокомментировала, как относится к отдельным журналистам, блогерам и программам, которые хайпятся на ее имени.

Трансляцию вел телеканал «Перший Незалежний».

«Я сказала уже о том, что если люди больше ни на чем не могут заработать и если им платят за то, что они хайпятся и поливают грязью мою семью, я их прощаю. Может, они просто по-другому не могут заработать», — отметила Оксана Марченко.

Отдельно Марченко прокомментировала реакцию Янины Соколовой на ее заявление о намерении идти в политику.

«Что касается этой женщины, она, по-моему, сильно больна, ну, болела или что-то там у нее, какие-то проблемы были. Может, ей сейчас нужна помощь или ей сейчас не хватает денег на лечение. Я ж не знаю ситуацию, я, правда, не очень знакома с тем, что она делает, но мне показывали картинки, она там в какой-то короне. Но на самом-то деле если бы она обратилась и сказала: „Оксана, мне нужны деньги, мне надо там туда, сюда, вот не хватает на лекарства или еще что-то“, я бы помогла. Мой благотворительный фонд помогает очень многим онкобольным, детям, женщинам, мужчинам и так далее. Поэтому я всех этих людей прощаю, вообще не держу никакого зла. И потом, здесь есть же одна опасность, потому что, опять же-таки, я все время говорю об ответственности, не передо мной, не перед законом даже, а перед Богом», — заявила Оксана Марченко.