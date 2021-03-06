Оксана Марченко выпустила первый фильм своего авторского проекта «Паломница»

Оксана Марченко выпустила свой новый авторский проект «Паломница». Первую серию уже можно посмотреть на официальном YouTube-канале телеведущей, сообщает «Перший незалежний».
На своей странице в Instagram Оксана Марченко написала, что свой паломнический путь начинает с Киево-Печерской Лавры — одной из самых великих святынь православия. История этого монастыря выйдет в двух частях.
«Этот фильм двухсерийный, хотя о Лавре можно говорить бесконечно — так нескончаемы истории её святых, истории исцелений и чудес у живущих сейчас... Но главное, если вы найдёте свои ответы на сложные вопросы... Только не спешите с выводами: у нас длинный путь», — написала автор проекта у себя в Instagram.
Проект «Паломница» снят в жанре авторского кино. Это цикл фильмов из 12 серий о паломничестве в древнейшие православные монастыри Украины, где найдутся ответы на все вопросы, которые обычно стыдно задать. Во всех фильмах есть свои герои, которые рассказывают, что с ними произошло и как вера помогла им выжить в определенных обстоятельствах.
Отмечается, что «Паломница» будет выходить каждую пятницу на YouTube-канале телеведущей.
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