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Оксана Марченко рассказала, чем хочет заниматься в политике: Экология, защита церкви и языка

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Оксана Марченко рассказала, чем хочет заниматься в политике: Экология, защита церкви и языка

Известная украинская телеведущая и политик Оксана Марченко, ранее заявившая о решении вступить в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», рассказала о том, чем планирует заняться как политик.

Трансляцию вел телеканал «Перший Незалежний».

«Что я могу делать? Я могу заниматься экологическими программами. Меня очень сильно тревожит вырубка лесов. Я вообще и раньше принимала участие в таких общественных акциях многих ребят, которые высаживают там эти деревья, и так далее. Ну, это все смешно, потому что для этого нужна политическая воля, для этого нужна сила сказать: „Нет, стоп, мы не рубим или у нас мораторий, или мы необработанную древесину не продаем“. Но посмотрите, ну разве сегодня кто-то слушает? Нет, они принимают законы, пожалуйста. Лысые горы», — отметила Марченко.

Кроме того, Оксана Марченко намерена защищать украинскую каноническую церковь.

«Второе. Я, конечно же, буду, и вот, собственно, проект „Паломница“, он будет защищать нашу каноническую церковь украинскую. Потому что ни Бог, ни церковь в защите не нуждаются, но нуждаются в защите люди, которые являются ее телом. Так вот, все эти люди сегодня, наши православные христиане, которые так же страдают от беззакония, которых выбрасывают из храмов, которым сегодня... Слушайте, ну сейчас они запретят еще нашу церковь. До чего еще можно додуматься? То есть это обязательно то, что я буду делать. Я уже сказала, я буду продолжать заниматься благотворительной программой, это однозначно. Конечно, то, чем я могла бы заниматься профессионально, — это образовательными какими-то программами, потому что у меня второе образование педагога. И мне это все понятно, близко», — добавила она.

Отдельно Оксана Марченко заявила о планах защитить русский язык в Украине: «Но, опять-таки, одно переплетается с другим. Сегодня люди не могут получить образование. Например, русскоязычные — на родном языке. Это значит, что украинцы, будущее поколение отрезается, они будут неконкурентоспособны. Почему? Потому что высокая наука сегодня говорит на шести мировых языках, и один из них — русский. Значит, украинцу что легче выучить: английский, французский, китайский или все-таки русский и, скажем, черпать из этих источников знания: физику, математику, астрономию и так далее, и так далее? Да, конечно, учите еще английский, немецкий, пожалуйста. Но что вам мешает учить больше? Поэтому, конечно, в этом смысле образовательные программы — они очень нужны и важны».

«Ну, и из того, что я хотела бы еще делать. Я бы хотела строить, строить и строить. Я хотела бы построить вообще, у меня есть какая-то идеальная такая, фантастическая мечта: я бы хотела построить жилье для всех, кто в нем нуждается. Прежде всего для всех обездоленных. Чтобы сироты не побирались и их не уничтожали, и просто... Не буду развивать эту тему, она страшная. Чтобы многодетные семьи вообще жили так, как они должны жить, а не бедствовать. Я хотела бы, чтобы ипотека давала возможность молодым семьям строить свои квартиры. Вот я хотела бы, чтобы люди изначально... Как говорила моя бабушка: „Ты знаешь, что самое главное в жизни?“ Я говорю: „Нет“. — „Самое главное в жизни — это печка“. Я говорю: „Почему?“ Она говорит: „Потому что когда у тебя есть печка, свой угол, тебе есть, где приготовить покушать, тебе есть, где поспать, и тебе будет тепло“. И тогда человек, он защищен и может двигаться дальше, он может достигать каких-то вершин, летать в космос. Но ему нужен его мир, маленький его мир, его квартира, его дом. Вот я хотела бы помогать таким людям, что я и продолжаю делать. И тот проект, который я показала, проект „Время строить“, он продолжается сегодня, но уже за пределами, понятное дело, эфиров».

По словам Оксаны Марченко, сегодня она будет делать то же, что и члены партии, — сосредотачиваться на работе, потому что это должна быть «очень мощная, понятная, прозрачная политическая сила, которая есть, существует и которая должна быть поддержана людьми».

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«Ничем удивлять не буду. Я сегодня буду делать то, что делают члены партии. И вот это единство, когда „гуртом легше батька бити“, оно вообще на самом деле очень правильно. Партийная дисциплина — это прежде всего. Это как на телевидении: коллективный труд — это самый прекрасный, благородный труд. Как говорил Лобановский, „мне не нужны звезды в футболе, мне нужна команда-звезда“. Поэтому мне кажется, что все наши задачи должны сейчас сконцентрироваться на одном. Это должна быть очень мощная, понятная, прозрачная политическая сила, которая есть, существует и которая должна быть поддержана людьми. Мы должны донести то на самом деле, с чем „Оппозиционная платформа — За жизнь“ идет, идет к будущим выборам», — подытожила Оксана Марченко.

Оксана Марченко
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