Антикоррупционный суд начал рассматривать дело экс-министра Насалика

Высший антикоррупционный суд начал исследование доказательств по делу в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

«На заседании суд непосредственно исследовал часть материалов досудебного расследования, предоставленных прокурором САП. После чего, в связи с занятостью судей в других процессах, объявлен перерыв в заседании до 25 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 ноября САП направила в суд обвинительный акт по недостоверному декларированию доходов бывшим министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом.

По данным следствия, в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 млн долларов от физического лица, однако в нарушение требований закона «О предотвращении коррупции» не отобразил указанную информацию в ежегодных декларациях.