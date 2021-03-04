SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink

Компания SpaceX запустила очередную ракету Falcon 9 с партией из 60 интернет-спутников Starlink, прямая трансляция ведется на сайте компании.

Запуск произошел из Космического Центра имени Кеннеди в штате Флорида в 3.24 по местному времени (10.24 по Киеву). Ранее запуск несколько раз переносили.

Первая ступень ракеты уже успешно приземлилась на плавучую платформу.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.