The Walt Disney закрывает десятки розничных магазинов

The Walt Disney Company закроет как минимум 60 розничных магазинов корпорации в США к концу года. Об этом сообщается на сайте компании.
Свое решение в компании обосновали планами сосредоточиться на развитии онлайн-торговли. Пандемия COVID-19 изменила поведение потребителей и их ожидания от розничных магазинов, говорится в заявлении Стефани Янг, президента подразделения корпорации, которое занимается розничными товарами, играми и издательским бизнесом.
«В последние несколько лет мы стремились идти туда, где потребители уже проводят свое время, в частности, наращивали сеть магазинов Disney Storeпо всему миру. Теперь мы планируем сосредоточиться на том, чтобы обеспечить покупателям более легкий доступ к уникальным высококачественным продуктам всех наших франшиз в электронной коммерции», — сказала Янг.
По данным Bloomberg, 60 закрытых магазинов — это составит 20% от общего числа магазинов компании. Розничные продажи компании упали на 7% в прошлом году, до $4,18 млрд, в значительной степени из-за закрытия магазинов в связи с пандемией. Из-за пандемии коронавируса Disney была вынуждена закрыть или ограничить посещаемость своих развлекательных парков и отложить выпуск художественных фильмов в кинотеатрах.
В начале февраля The Walt Disney Company решила закрыть мультипликационную студию Blu Sky Studios, которая создала несколько всемирно известных мультфильмов, в том числе «Ледниковый период» и «Рио». В сентябре 2020 года корпорация также сообщила о сокращении 28 тыс. сотрудников из-за пандемии коронавируса.
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