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В Южной Корее уже пять человек умерли после прививки AstraZeneca

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В Южной Корее уже пять человек умерли после прививки AstraZeneca

Южная Корея расследует уже пять случаев смерти у пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca, у всех были сопутствующие заболевания, сообщило корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Среди трех новых случаев смерти двум пациентам было более 50 лет. Оба мужчины были пациентами в больницах по уходу за пожилыми людьми. Один скончался через 41 час после прививки, другой через 15 часов. Еще один случай смерти произошел с девушкой 20-30 лет, которая была пациентом в учреждении по уходу за инвалидами с серьезными заболеваниями. Она скончалась через 15 часов после прививки.

Ранее сообщалось, что первый случай смерти после прививки AstraZeneca произошел с пациентом больницы по уходу за пожилыми людьми в городе Коян. Человек 50 с лишним лет получил прививку 26 февраля и скончался в среду утром. У него были проблемы с сердцем, диабет и история инсульта. Еще один пациент в возрасте 63 лет в больнице по уходу за пожилыми скончался в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо утром в среду через четыре дня после прививки. У него было цереброваскулярное заболевание, после прививки проявлялись побочные эффекты в виде жара и панталгии, развилась пневмония и сепсис.

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Власти расследуют все пять случаев на предмет связи кончины пациентов с фактом прививки вакциной AstraZeneca. Вакцинация препаратом AstraZeneca началась в стране 26 февраля, привиты уже 151 679 человек, зарегистрировано 711 случаев побочных эффектов, из которых семь случаев анафилактического шока. Первую партию вакцины Pfizer начали ставить медработникам, работающим с больными COVID-19, с 27 февраля, ею привили уже 2742 человек, зарегистрировано семь случаев побочных эффектов.

Южная Корея, AstraZeneca
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