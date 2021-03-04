В Украине подтвердили появление «британского» штамма коронавируса

Мутацию коронавируса, которую в начале декабря 2020 года обнаружили в Великобритании, диагностировали у двух больных из Ивано-Франковска. Об этом сообщили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней, передает «Сегодня».

Сейчас больные под наблюдением медиков.

В середине декабря британское правительство сообщило о распространении мутировавшей разновидности коронавируса SARS-CoV-2: новый штамм выявили в Лондоне и на Юго-Востоке Англии. Он считается более заразным.

26 февраля замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявлял, что в Украине не выявили британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19.