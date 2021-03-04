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Власти начали проверку ситуации на рынке нефтепродуктов

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Власти начали проверку ситуации на рынке нефтепродуктов

Министерство экономики и Антимонопольный комитет Украины начали «процедуры по проверкам законности функционирования сетей и станций рынка нефтепродуктов», заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя рост цен на нефтепродукты в последние месяцы.

«Сейчас мы находимся в открытом диалоге с основными сетями. Ситуация схожа с прошлым годом, но у меня есть надежда, что она будет урегулирована, стабилизирована в ближайшее время», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По словам Шмыгаля, у крупных сетей есть пожелания к правительству по легализации рынка топлива, его оптовых поставок, в частности по легализации импорта из Беларуси и России.

«Протоколы Кабмина есть и я уверен, что рынок будет справедливым и стабильным», — отметил премьер.

«По поводу подорожания: давайте посмотрим на тенденцию по той работе, которую мы будем выполнять вместе с сетями», — сказал Шмыгаль.

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Как сообщалось, в феврале бензин А-95 в Украине в среднем подорожал на 6,6% — до 28,22 грн/л, дизтопливо — на 6,8%, до 27,63 грн/л, автомобильный газ — на 17%, до 15,37 грн/л.

В целом с начала этого года бензин вырос в цене на 12,1%, дизтопливо — на 12,6% и автогаз — на 24,2%.

нефтепродукты, бензин, Денис Шмыгаль
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