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Степанов отрицает, что врачи массово отказываются от вакцинации индийской вакциной

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Степанов отрицает, что врачи массово отказываются от вакцинации индийской вакциной

Министр здравоохранения Максим Степанов отрицает, что медики массово отказываются вакцинироваться от COVID-19.

Об этом Степанов заявил на брифинге в Виннице.

Степанов посетил пункт вакцинации городской клинической больницы № 1, где проходит вакцинация мобильными бригадами, и пообщался с врачами о желании вакцинироваться.

По словам Степанова, более 67% медиков больницы, которую он посетил, готовы вакцинироваться.

Медики, которые не хотят вакцинироваться сейчас, уже переболели COVID-19 и «просто хотят получить защиту немножечко позже», поскольку сейчас еще имеют антитела — особенно те медики, которые переболели менее полугода назад. Эти медики вакцинируются через месяц-два.

Степанов отметил, что «сейчас много фейков, много мифов, иногда откровенно абсурдных, якобы медицинские работники не хотят вакцинироваться, что якобы медицинские работники против вакцинации, против конкретной вакцины».

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Напомним, что 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19.

Вакцинация будет проходить в 4 этапа с января 2021 года по март 2022 года. На первом этапе будут прививать медработников ковидних отделений (как коммунальных, так и частных больниц), часть работников экстренной медицинской помощи, жителей и работников интернатов, домов престарелых и военнослужащих ООС.

Максим Степанов, вакцинация
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Четверг, 4 марта 2021
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