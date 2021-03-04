Венгрия ужесточает карантин до апреля

Правительство Венгрии ужесточает до конца марта ограничения в связи с ростом числа случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил в четверг официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.
«Правительство ужесточает ограничения. ...Детские сады и начальные школы закрываются до 7 апреля. Все магазины должны оставаться закрытыми с 8 по 22 марта, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, заправочных станций. Программа финансовой поддержки правительства распространяется на магазины, которые вынуждены закрыться», — говорится в заявлении Ковача в Twitter.
Согласно официальной статистике венгерских властей, число случаев заражения коронавирусом в Венгрии увеличилось за сутки на 6 278, общее количество инфицированных достигло 446 178. Всего к настоящему времени умерли 15 476 человек.
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