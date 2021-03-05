Кулеба сравнил заседания ТКГ с театром абсурда

Позиция Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), из-за которой переговорный процесс затягивается и какие-либо решения не принимаются, ставит вопрос о принципиальной возможности проведения эффективных переговоров на этой площадке, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«В ТКГ сейчас надо говорить не об изменении места, а о том, чтобы там в принципе происходили эффективные переговоры, потому что из-за позиции РФ ТКГ все больше напоминает театр абсурда, где Россия и приглашенные представители так называемых „ДНР“ и „ЛНР“ просто водят ситуацию по кругу, прибегают к каким-то абсурдным аргументам, дискуссиям, лишь бы только затягивать процесс и не принимать никаких решений», — сказал Кулеба на онлайн-пресс-брифинге в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что не место проведения ТКГ является проблемой. «Проблемой является то, что, несмотря на все усилия Украины, все усилия нашей делегации в ТКГ, мы видим с той стороны сплошной деструктив, и называние белого черным, и попытки перекладывать ответственность за все на Украину. Не то, чтобы это было что-то новое, чего мы не знали, но сейчас, за последние семь лет конфликта, это уже просто вышло на какой-то топ-уровень, и это та проблема, которую надо в первую очередь решать», — указал глава МИД Украины.