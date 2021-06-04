У Киева есть разные предложения по переносу переговоров ТКГ из Минска, - Кулеба

У Киева есть разные предложения относительно того, чтобы перенести переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Есть разные варианты, есть разные предложения, но надо понимать, что этот вариант должен подойти для трех сторон: и Украина, и ОБСЕ, и РФ должны на него согласиться», — сказал Кулеба в эфире программы «Завтрак с 1+1» в пятницу.
Он указал, что не видит сейчас никаких условий для того, чтобы переговоры в Минске возобновились.
«Но мы понимаем, что Россия будет играться на этой истории. Поскольку России в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс и блокирует переговоры, то, безусловно, историю с невозможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск они будут использовать для торможения переговорного процесса. Мы должны это осознавать», — пояснил министр.
В то же время Кулеба добавил, что «Минский формат» — это просто бренд«.
«Лукашенко дали возможность на определенном этапе привлечь к какому-то процессу, показать свой вес. К сожалению, он не оправдал доверия, дискредитировал себя. Потому я не вижу, как это может дальше работать. Но бренд останется», — сказал глава МИД Украины.
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