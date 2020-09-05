Украина инициирует срочную встречу контактной группы по Донбассу

Украинская сторона инициирует внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны непризнанной ДНР намерения уничтожить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в субботу в эфире телеканала «Прямой».

«Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра», — сказал он.

Напомним, ранее сегодня «глава» ДНР Денис Пушилин сообщил, что самопровозглашенная республика уничтожит инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе. Украинская сторона якобы не выполнила обоснованные требования ДНР и не устранила нарушения.