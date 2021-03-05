Еще две области на грани вхождения в «красную» зону

Винницкая и Закарпатская области находятся на грани вхождения в «красную» зону, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

«В настоящее время уже три области находятся в «красной» зоне карантина — Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская. На грани «красной» зоны находятся Закарпатская и Винницкая области",- сказал он.

При этом министр добавил, что рост количества заражений коронавирусом прогнозируется до конца эпидсезона — ориентировочно к концу апреля.