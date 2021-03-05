Ермак анонсировал полную перезагрузку КС

Обновление регламента работы и состава Конституционного суда (КС) в Украине может произойти уже в скором времени, считает глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Судебная реформа идёт в нормальном рабочем и конструктивном режиме. Была дана команда президента. Он — драйвер судебной реформы. В скором времени мы сможем говорить о полной перезагрузке Конституционного суда, которая, надеюсь, начнётся со смены его руководителя, который полностью и себя дискредитировал, и своё ведомство», — сказал Ермак на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с «Европейским политическим центром» в пятницу.

По его словам, «на текущей неделе была представлена трехлетняя Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства, и Украина достигнет на этом пути успеха».

Ермак также напомнил, что «в Украине практически завершена реформа прокуратуры».