Украине в этом месяце нужно выплатить по долгам три миллиарда долларов

Украина должна выплатить в марте почти три миллиарда долларов по долгам, свидетельствуют данные Министерства финансов.
Так, по внутренним долгам Украине необходимо выплатить 54,55 млрд гривен, из которых 45,55 млрд гривен пойдут на погашение долгов.
По внешнему долгу необходимо выплатить в марте 23,85 млрд гривен или 0,86 млрд долларов в эквиваленте.
За первые два месяца года сумма выплат сократилась с 585 млрд грн до 455 млрд грн. В сентябре предстоит выплатить больше всего — 102 млрд грн.
Ранее сообщалось о том, что в 2021 году Украине необходимо выплатить Международному валютному фонду около $1,6 млрд. Согласно графику выплат по валютному государственному долгу в 2021-2022 годах Украина должна выплатить $17 млрд.
Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 составил 2,56 триллиона гривен, или 90,3 миллиарда долларов.
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