СМИ узнали о тайной взаимной высылке шпионов России и Франции

Париж и Москва в условиях секретности выслали дипломатов на фоне обвинений в шпионаже, сообщает издание Les Echos со ссылкой на источники.

По его данным, одного из сотрудников экономической службы посольства России во Франции «поймали на шпионаже». Позже его выслали из страны.

Россия предприняла ответные действия и выслала одного из сотрудников экономического отдела посольства Франции в России, пишет Les Echos.

За последнее время президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно подчеркивал важность диалога ЕС и России. В начале февраля он заявил, что Евросоюз должен сохранять действующие каналы связи с Россией и находить новые «даже при нынешнем политическом руководстве» страны.

Последний раз Франция высылала российских дипломатов в марте 2018 года из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Тогда Францию покинули четыре сотрудника дипмиссии, Россия отреагировала зеркально.