5 областям и Киеву дали неделю на обеспечение коек кислородом

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила председателям Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций в течение недели обеспечить кислородом не менее 80% коечного фонда, отведенного под COVID-19.
Об этом сообщает правительственный портал по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что Закарпатская область, где с 8 марта объявлен «красный» уровень эпидемической опасности — одна из немногих областей, которые не выполнили поручение правительства и Комиссии ТЭБ и ЧС и не обеспечили 80% перепрофилированных коек под COVID централизованным снабжением кислорода или кислородными концентратами. Сегодня в регионе этот показатель 66%.
Также меньше необходимых показателей обеспечения кислородом в Ивано-Франковской области — 74%, Одесской — 70%, Ровенской — 72%, Черновицкой — 78% и в Киеве — 78%.
Поэтому Комиссия ТЭБ и ЧС поручила председателям Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций принять безотлагательные меры по обеспечению подачей кислорода не менее 80% коечного фонда, отведенного для госпитализации больных COVID-19 и о результатах проинформировать Кабинет министров в недельный срок.
Председателю Закарпатской облгосадминистрации также поручено обеспечить соблюдение в области соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, а кроме того, проанализировать причины роста заболеваемости в области и в случае необходимости принять соответствующие кадровые решения.
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