В Белом доме будут бороться с дезинформацией РФ против вакцин Moderna и Pfizer

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что администрация президента Джо Байдена отслеживает усилия, связанные с российскими спецслужбами, направленные на подрыв доверия к вакцинам против коронавируса Moderna и Pfizer.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы знаем об этом, мы наблюдаем за этим и принимаем меры для решения этой проблемы», — сказала Псаки.
Соединенные Штаты определили три интернет-публикации, подготовленные российскими спецслужбами, которые, по их словам, пытаются подорвать реноме вакцин против COVID-19, производимых Pfizer и Moderna, заявила в воскресенье представитель Госдепа.
Эти издания «распространяют многие виды дезинформации, в том числе как о вакцинах Pfizer, так и о Moderna, а также о международных организациях, военных конфликтах, акциях протеста и любой проблеме, которую можно эксплуатировать», — отметила Псаки.
«Мы будем бороться с дезинформацией всеми имеющимися у нас инструментами. Мы, безусловно, знакомы с подходом и тактикой российских усилий по дезинформации », - отметила она, добавив, что администрация президента Джо Байдена будет повторять «при любой возможности», что вакцины безопасны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016