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Рост цен промпроизводителей в Украине в феврале ускорился

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Рост цен промпроизводителей в Украине в феврале ускорился

Цены в промышленности Украины в феврале 2021 года выросли на 7,8%, тогда как в январе — на 5,2%, декабре 2020 года — на 1,8%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам февраля 2021 года цены в промышленности выросли на 26,6%, по итогам января 2021 года — на 17,6%, декабря 2020 — на 14,5%.

За два месяца 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 22,1%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в феврале к январю 2021 года выросли на 8,2%, при поставках за пределы страны — на 6,8%.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 21,9%, рост цен в добыче металлических руд составил 40,3%, сырой нефти и природного газа — 8,9%, каменного угля — 6,3%.

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Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 22,6%, товаров промежуточного потребления — на 12,4%, в металлургии — на 10,9%, производстве энергии — на 9,7%, поставках электроэнергии, газа, пара — на 8,8%, в перерабатывающей промышленности — на 4,5%.

инфляция, промышленность, цены
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