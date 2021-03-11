В Украину пришла первая партия вакцины БЦЖ

В Украину поставили первую партию вакцин против туберкулеза (БЦЖ), сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

«Вакцины БЦЖ уже в Украине. На закупку вакцины выделили 1,717 млн грн за счет средств госбюджета 2018 года. Доставку обеспечили в ЮНИСЕФ. Первая партия, которая уже поступила, составляет 450 тыс. доз. Мы ожидаем вторую партию на 640 тыс. доз через некоторое время», — сказала она.

Замминистра отметила, что накануне соответствующим приказом Минздрава утвердили распределение вакцины на 24 области и Киев.

«Вчера вакцины получили Киев и Киевская область, сегодня все остальные регионы также получат вакцину», — добавила Шаталова.